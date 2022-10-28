29 - 30 Ekim İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 30 Ekim Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 30 Ekim'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

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İstanbul elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Ekim Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34505544

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1607., 1608., 1609., 1610., 1612., 1617. sk bölgelerinde 30/10/2022 09:00:00 - 30/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34499065

İSTANBUL ESENYURT ilce -GÜZELYURT(HARAMİDERE) mah sk bölgelerinde 30/10/2022 09:00:00 - 30/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34505543

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah UĞUR MUMCU CD 1567 sk bölgelerinde 30/10/2022 09:00:00 - 30/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34506580

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 153., 3102., 3137. sk bölgelerinde 30/10/2022 11:00:00 - 30/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34499418

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 331., PİRİ REİS, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 29/10/2022 10:00:00 - 29/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34503656

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.ALA, 1.ERKEN, 1.KARTAL, 2.ORKİDE, 3.YILDIZ, 5.OKUL, AYLA, HAYIRLI, TEZCAN, UZUN sk / TEVFİKBEY mah 1.BİLLUR, 2.BÜLENT, 2.ORKİDE, 2.ÇEŞME, 20 TEMMUZ, 3.KANARYA, 4.ENGİN, 4.ZAFER, DEĞER, GÖZDE, HALKALI, HAYIRLI, KAPTAN ÇIKMAZI, MERKEZ, MİMARLAR, REŞİT, TAHSİN TEKOĞLU, TAN, TERZİ, ÖNDER, ŞEHİT MEHMET SEVİNÇ, ŞEHİT SUAT KARADAĞ, ŞEHİT ÖNDER BALKAYA sk / İNÖNÜ mah 1320. ÇIKMAZ, 1321., HALKALI sk bölgelerinde 30/10/2022 08:00:00 - 30/10/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34505550

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk / BALABANAĞA mah AHMET ŞUAYİP, BÜYÜK REŞİTPAŞA, DARÜLFÜNUN, FETHİBEY, HARİKZEDELER, KURULTAY, ORDU, VEZNECİLER, ZEYNEP KAMİL sk / BEYAZIT mah AKİKÇİLER, ALEMŞAH, ALTINCILAR, AYNACILAR, AĞA, BEYAZIT, CEVAHİR BEDESTENİ, EMİRŞAH, ESKİCİLER, FERACECİLER, FESÇİLER, FUATPAŞA, GANİ ÇELEBİ, HACI MEMİŞ, HALICILAR ÇARŞISI, HAZIR ELBİSESİCİLER, KALCILAR, KALPAKÇILARBAŞI, KAZAZLAR, KESECİLER, KOLANCILAR KAPISI, KUYULU, LÜTFULLAH, MERCAN CAMİİ ÇIKMAZI, MERCAN HANI ÇIKMAZI, MUHAFAZACILAR, MÜHÜRDAR EMİNPAŞA, ORTAKAZAZLAR, RESSAM BASMACILAR, SARI HACI HASAN, TAKKECİLER, UNCUOĞLU, VARAKÇI, YAĞLIKÇILAR, YENİÇERİLER, YEŞİLDİREKLİ, YORGANCILAR, YÜNCÜ HASAN, ZENNECİLER, ÇADIRCILAR, ÇARŞIKAPI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ÇUHACI HANI, ŞEKER AHMETPAŞA sk / BİNBİRDİREK mah BOYACI AHMET, DİVANYOLU, DİZDARİYE CAMİİ, DİZDARİYE MEDRESESİ, DİZDARİYE YOKUŞU, DİZDARİYE ÇEŞMESİ, GÖKTAŞ, KATİP SİNAN, KATİP SİNAN CAMİİ, PEYKHANE sk / EMİN SİNAN mah CEPHANECİ, DAĞHAN, EMİN SİNAN CAMİİ, EVKAF, GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ, KATİP SİNAN, NEVİYE, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ, SATIR, SİLAHTAR MEKTEBİ, TAŞDİREK ÇEŞMESİ, YENİÇERİLER sk / KEMALPAŞA mah FETHİBEY, ORDU, REYHANİ ÇIKMAZI sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah DEĞİRMENCİ EMİN ÇIKMAZI, FİDANLIBAHÇE, KATİP SİNAN, KATİP SİNAN CAMİİ, KATİP SİNAN ÇIKMAZI, TAHSİNBEY, ÖZBEKLER, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU, ŞEHİT MEHMETPAŞA ÇIKMAZI, ŞEHİT ÇEŞMESİ sk / MERCAN mah FUATPAŞA, MERCAN, MÜHÜRDAR EMİNPAŞA, SEMAVER, TACİRHANE, UZUNÇARŞI bölgelerinde 29/10/2022 03:30:00 - 29/10/2022 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34505552

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, KOÇİBEY, KÜÇÜK LANGA, TİRYAKİ HASANPAŞA, VALİDE CAMİİ, İNKILAP sk / BALABANAĞA mah HARİKZEDELER sk / KEMALPAŞA mah 18 SEKBANLAR, AHMET SELAHATTİN, ATATÜRK, AĞA YOKUŞU, DEFTER EMİNİ, FEVZİYE, GENÇTÜRK, MİMARBAŞI, SELİMPAŞA, YEŞİLTULUMBA, ÇUKUR ÇEŞME, ÖMER YILMAZ, ŞİRVANİZADE sk / MESİHPAŞA mah AKSARAY, AZİMKAR, CEYLAN, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, KOSKA, LALELİ, MESİHPAŞA, ORDU, SAİTEFENDİ, İHTİSAP AĞASI, ŞAİR HAŞMET sk / MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, AKSARAY MEKTEBİ, DEDEPAŞA, EMİN ALİ YAŞİN, FINDIKZADE, HİKAYECİ, KADRİBEY, KAZGANİSADİ CAMİİ, KAZGANİSADİ ÇIKMAZI, MOLLA GÜRANİ, MURATPAŞA, MİR-İ ALEM, NAKİBU'L-EŞRAF, OĞUZHAN, RAHMET ÇIKMAZI, SADİ ÇEŞMESİ, SARAY HAMAMI, SARI MUSA, SEFAİ EFENDİ, SEFAİ EFENDİ 1. ÇIKMAZI, SEFAİ EFENDİ ARALIĞI, SELÇUK SULTAN CAMİİ, SOFTA SİNAN, TANBURİ CEMİLBEY, TOMRUKÇU, TURGUT ÖZAL MİLLET, UYGAR, YEKTA EFENDİ, YUSUFPAŞA ÇIKMAZI, ÇAĞANAK, İMAM MESUT, ŞEHİT CENGİZ KURTULUŞ ÇIKMAZI, ŞEHİT PİLOT MAHMUT NEDİM sk / MİMAR KEMALETTİN mah ABIHAYAT, AĞA ÇEŞMESİ, BEYAZIT KARAKOL, BÖREKÇİ ALİ, BÜYÜK TULUMBA, DERİNKUYU, KALAYCI ŞEVKİ, KOCA RAGIPPAŞA, KOSKA, KÜÇÜK HAYDAREFENDİ, MESİHPAŞA, SEKBANBAŞI, SOĞANAĞA CAMİİ, TURANLI, İKBAL, ŞAİR FİTNAT, ŞAİR HAŞMET sk / NİŞANCA mah AĞA ÇEŞMESİ, DALTABAN YOKUŞU, DERİNKUYU, MÜCELLİT ÇIKMAZI, SOĞANAĞA CAMİ ÇIKMAZI, SOĞANAĞA CAMİİ, SÜMBÜL SİNAN, TAVŞANTAŞI, YURDAKUL, ÇOBAN ÇAVUŞ MEDRESESİ sk / SARAÇ İSHAK mah FERMANLI, KÜÇÜK HAYDAREFENDİ, MABEYİNCİ YOKUŞU, M bölgelerinde 29/10/2022 03:30:00 - 29/10/2022 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34505551

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah sk / BALAT mah sk / BEYAZIT mah sk / BİNBİRDİREK mah sk / CANKURTARAN mah sk / EMİN SİNAN mah sk / HOBYAR mah sk / HOCAPAŞA mah sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah sk / MERCAN mah sk / MOLLA FENARİ mah sk / MUHSİNE HATUN mah sk / MİMAR HAYRETTİN mah sk / SULTAN AHMET mah sk / SURURİ mah sk / TAYA HATUN mah sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah sk bölgelerinde 29/10/2022 04:15:00 - 29/10/2022 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34505555

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALEMDAR, BAŞMUHASİP, BESTEKAR OSMAN, BİÇKİYURDU, DR. EMİNPAŞA, DİVANYOLU, HACI TAHSİNBEY, MOLLA FENARİ, MOLLA FENARİ ÇIKMAZI, TİCARETHANE, TİCARETHANE ÇIKMAZI, YEREBATAN, ÇATALÇEŞME sk / BEYAZIT mah ACI ÇEŞME, AYNACILAR, AĞA, CEVAHİR BEDESTENİ, HALICILAR ÇARŞISI, KALPAKÇILARBAŞI, KAVAFLAR, KESECİLER, KOLTUKÇULAR, KUYUMCULAR, MERCAN HANI ÇIKMAZI, MUHAFAZACILAR, PARÇACILAR, PERDAHÇILAR, REİSOĞLU, SAHAFLAR BEDESTENİ, SANDAL BEDESTENİ, TAKKECİLER, TAVUK PAZARI, TERLİKÇİLER, TIĞCILAR, UNCUOĞLU, YAĞLIKÇILAR, ÇARŞIKAPI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ÇUHACI HANI, İNCİCİLER, ŞEYH HAMDULLAH sk / CANKURTARAN mah ADLİYE, AKBIYIK, ALEMDAR, AYASOFYA, BAB-I HÜMAYUN, CAFERİYE, KUTLUGÜN, MUSTAFADEDE, SOĞUKKUYU ÇIKMAZI, SOĞUKÇEŞME, TAYAHATUN, TERBIYIK, YENİ SARAÇHANE, İSHAKPAŞA sk / EMİN SİNAN mah ONUR ÇIKMAZI sk / HOBYAR mah ANKARA, AŞİREFENDİ, HOCAHANI sk / HOCAPAŞA mah ANKARA, DERVİŞLER, EBUSSUUD, HÜDAVENDİGAR, KUM MEYDANI, MURADİYE, NÖBETHANE, ORHANİYE, SERDAR, TAYAHATUN, İSTASYON ARKASI sk / MERCAN mah MERCAN, SEMAVER, UZUNÇARŞI, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk / MOLLA FENARİ mah ADEM YAVUZ, ALİBABA TÜRBE, ATİK ALİPAŞA MEDRESESİ, BAB-I ALİ, BİLEYCİLER, DİVANYOLU, GAZİ SİNANPAŞA, HÜSEYİNAĞA CAMİİ, KILIÇÇILAR, KÜRKÇÜLER KAPISI, KÜRKÇÜLER PAZARI, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, MEDRESE ÇIKMAZI, MESİH MEHMETPAŞA, NUR-U OSMANİYE, TAVUK PAZARI, TÜRBEDAR, VEZİRHANI, YENİÇERİLER, ÇARŞIKAPI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, İSKENDER BOĞAZI, ŞEREFEFENDİ sk / SURURİ mah DİREKLİHAN, HOCAHANI, KA bölgelerinde 29/10/2022 04:45:00 - 29/10/2022 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34498396

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-771 sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AHMET YESEVİ, AHU, AKSU 2 ÇIKMAZI, ALBATROS, ALEV, ALKIŞ BARIŞ, ANAFARTALAR, ANKARA, AS, ATATÜRK, AZELYA, AŞIK VEYSEL, BAHARDALI, BAHÇECİK, BARBAROS 1, BAYIR, BAYRAKTAR, BAYRAM, BAĞÇEŞME, BAŞARAN, BOĞAZKÖY, BURAK, BÜLBÜL 5, BİNGÜL, CEYLAN 2, CÜNEYT ARKIN, DEFNE, DERAN, ENGİN, FESLEĞEN, FUNDA, GAYE, GELİNCİK, GÖNÜL 2, GÜLİN, GÜNEŞ 1, GÜVEN, GÜZİN, HAMİYET YÜCESES, HANIMELİ 2, HÜLYA KOÇYİĞİT, HİLAL 86, KALENDER, KILIÇ ALİPAŞA, KINALI, KORDONBOYU, LALE, MARMARA, MELTEM 1, MERVE, MÜNİR NURETTİN SELÇUK, MÜNİR ÖZKUL, MÜZEYYEN SENAR, MİNE, NERGİS 1, NEŞE 1, NUSRET ERSÖZ, OKUR, ONUR 3, ORKİDE, OYA, OZAN, PARMAKSIZ, POYRAZ 1, SAKIN, SARAY 1, SAĞLIK, SEDA, SEDEF, SELEN, SERÇE 1, SERİNPINAR, SEVGİ, SEVİM, SEVİNÇ, SOYDAN, SOYER, SOYLU, SÜMBÜL, SİNEM, TURGUT ÖZAL, YAĞMUR, YELİZ, YEŞİM, YOSUN, YUNUS EMRE, ZAMBAK, ZEKİ MÜREN, ZENGİN, ZUHAL, ZÜHRE, ZİNDE, ÖMER FARUK UĞURLU, İPLİKÇİ sk / CUMHURİYET mah AKPINAR, AŞİYAN, BESTEKAR, BEYAZGÜL 1, BULUT, BURCUM, BÜLENT, CENAP, CENNETKUŞU, GÜNGÖR, HASAN TAHSİN ÜÇER, KADER, KARDEŞ, KEMERDERE, MESUT, SEDDE, SEMA, SEYRAN 3, TEMİZ, TURGUT ÖZAL, YILMAZLAR, ÇINARCIK, ÖMÜR 2, İPEK, İĞDE sk / FATİH mah AKBATUN, ALİEFENDİOĞLU, ARMA, ASUDE 1, ATA, AYCAN, AYHAN IŞIK, BAĞLAR 2, BEGONYA 1, BOĞAZİÇİ, BUSE, BİLGE, CANDAN, CENGİZ TOPEL, CÜNEYT ARKIN, D-100 KARAYOLU, DENGE, DOĞAN 3, DURU, DİLBER, DİLEK, EFECAN, ERCİYES 1, EREKE, ESİN, EVLİYA ÇELEBİ, EZGİ, FAZIL, FAZLI, FELAK, bölgelerinde 28/10/2022 23:00:00 - 29/10/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34241597

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah DAMAT, MİCAN, YÜKSEL, ÇAMLIK, ŞULE sk bölgelerinde 29/10/2022 09:00:00 - 29/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.