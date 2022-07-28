28 Temmuz 2022 Eurosport Yayın Akışı
28 Temmuz 2022 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Snooker: Londra Masters
01:30 Bisiklet: Tour De Wallonie
02:30 Bisiklet: Fransa Turu
04:00 Snooker: Oyuncular Şampiyonası
06:00 Bisiklet: Fransa Turu
07:00 Bisiklet: Tour De Wallonie
08:00 Le Mans 24 Saat
09:30 Bisiklet: Fransa Turu
11:00 Bisiklet: Tour De Wallonie
12:00 Hall Of Fame: Pekin 2008
13:00 Hall Of Fame: Londra 2012
14:00 Bisiklet: Fransa Turu
15:00 Bisiklet: Fransa Turu
18:00 Enduro World Series Show
18:30 Triatlon: Pto Tour
19:30 Haberler
19:35 Le Mans 24 Saat
20:30 The Power Of Sport
21:00 Snooker: Oyuncular Şampiyonası
22:00 Bisiklet: Fransa Turu
23:30 Enduro World Series Show