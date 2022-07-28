28 Temmuz 2022 Atv Yayın Akışı
28 Temmuz 2022 Perşembe günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
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Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Tesla
02:20 Tesla
04:20 Sen Anlat Karadeniz
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 Gün Ortası
14:00 Kardeşim Benim 2
16:00 Kardeşlerim
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Baba Parası
22:10 Çılgın İkili 2
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