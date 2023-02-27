Sosyal medyada gündem olan 28 Şubat'ta deprem olacak paylaşımları sonrası vatandaşlar bu iddianın aslını araştırmak için 28 Şubat'ta deprem mi olacak? 28 Şubat deprem bekleniyor mu? 28 Şubat takvim yaprağı nedir merak ediyorlar. Peki, 28 Şubat deprem olacak mı? Yarın deprem olacak mı, bekleniyor mu?

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28 Şubat'ta deprem bekleniyor mu? Sosyal medyada gündem olan 28 Şubat'ta deprem olacak paylaşımları sonrası vatandaşlar bu iddianın aslını araştırmak için 28 Şubat'ta deprem mi olacak? 28 Şubat deprem bekleniyor mu? 28 Şubat takvim yaprağı nedir merak ediyorlar. Peki, 28 Şubat deprem olacak mı? Yarın deprem olacak mı, bekleniyor mu? Detaylar...

28 ŞUBAT'TA DEPREM BEKLENİYOR MU?

Bilimin bugünkü olanakları ile depremin önceden belirlenmesi imkansızdır. Depremlerin hava durumu gibi önceden tahmin edilebilmesi için güvenli bir metod bulunmamaktadır. Bazı tahminlerin tuttuğu görülmüşse de, bunlar tamamen bir tesadüften ibarettir.

28 ŞUBAT DEPREM OLACAK MI?

Günümüz bilimsel çalışmaları depremin ne zaman olacağı hakkında bilgi sahibi olmamız için yeterli değildir. Bu nedenle 28 Şubat'ta yani yarın deprem olacak mı bilemeyiz. AFAD ve Kandilli son deprem listesi şu şekildedir:

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

28 ŞUBAT TAKVİM YAPRAĞI NEDİR?

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda 28 Şubat takvim yaprağında yer alan ayete vurgu yapıldı. O ayet:

İnfitar 19: "O gün kimsenin kimseye hiçbir fayda sağlamayacağı gündür! O gün emir yalnız Allah'a aittir!"