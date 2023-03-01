Survivor 2023 yarışmasında dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Ünlüler takımından sadece Çağla eleme adayı oldu. Gönüllüler takımından daha fazla kişinin adının yazıldığı eleme konseyinde veda eden isim açıklandı. Peki, kim Survivor'a veda etti? 28 Şubat survivor kim elendi? Dün Survivor'dan kim elendi?

Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası eleme adayları belli oldu. Dün bir kişi adaya veda etti. Peki, kim Survivor'a veda etti? 28 Şubat survivor kim elendi? Dün Survivor'dan kim elendi? İşte detaylar haberimizde...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 28 ŞUBAT

TV8 ekranlarının nefesleri tutarak izlenen yarışma programı Survivor'da yine bir ünlüler ve gönüllüler yarışı gerçekleşti. İki takım yarışmacıları ödül oyununda performans sergiledi. Günün ödülü ise sosisli sandviç oldu. Kadınlar yarışının kazananı ünlüler, erkekler oyununun kazananı da gönüllüler oldu. Yeniden yarışma en iyiler turuna kaldı. 3-1 Gönüllüler ödülün sahibi oldu.

SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Ünlülerden Çağla, gönüllülerden Aziz, Fatih, Elanur ve Asena eleme potasına girmişti. Ödül oyunu sonunda gerçekleşen ada konseyinde veda eden isim Çağla oldu.

Survivor adasına veda eden Çağla, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: ''Gerçekten ne diyeceğimi ne hissedeceğimi bilmiyorum. Üzgünüm, bu şekilde olduğu için. Yani benim için her şey yeni başlamıştı. Hafta başında öyle hissediyordum. Ama vardır bunda da bir hayır diyorum. Çünkü çok ciddi bir şey atlattım. Demek ki benim Türkiye gitmem, ailemin yanında olmam gerekiyormuş. Kimseye kırgın dargın değilim. Canları sağolsun. Benim hikayemin burada değil Türkiye'de devam etmesi gerekiyor.''