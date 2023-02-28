Üye Girişi
Haberi Paylaş

28 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Gündem Haberleri

28 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Başkent EDAŞ elektrik kesintisi! 28 Şubat günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 28 Şubat Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi ve detaylar...

Çorum'da tırla çarpışan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandıÇorum'da tırla çarpışan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: 'Seçimleri Yüksek Seçim Kurulu vasıtasıyla ertelemeye çalışıyor diyen insanlar ya akıl tutulması ile karşı...AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: "Seçimleri Yüksek Seçim Kurulu vasıtasıyla ertelemeye çalışıyor diyen insanlar ya akıl tutulması ile karşı...
Ankara'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirdiği tespit edilen şüpheli tutuklandıAnkara'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirdiği tespit edilen şüpheli tutuklandı

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Şubat günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

Şu anda elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır.

Şu anda elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Ankara Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title