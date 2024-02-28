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28 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 28 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 28 Şubat 2024 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 28 Şubat 2024 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

28 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 28 Şubat 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 28 Şubat 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞ

–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024-32/69)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2023 Tarihli ve E: 2019/72, K: 2023/229 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2024 Tarihli ve E: 2022/93, K: 2024/9 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/11/2023 Tarihli ve 2020/26150 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/11/2023 Tarihli ve 2019/22055 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/11/2023 Tarihli ve 2020/2418 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Osman Demir
Osman Demir
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