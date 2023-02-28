28 Şubat 2023 Trt1 Yayın Akışı TV Haberleri 28 Şubat 2023 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var? Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Al Sancak 02:35 Yürek Çıkmazı 04:55 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre 06:50 Vuslat 09:15 Bu Toprağın Sesi 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 12:15 Yürek Çıkmazı 14:45 Adını Sen Koy 16:45 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Yürek Çıkmazı Kaynak: InterSinema.com / TV Yürek Çıkmazı Yunus Emre TV Haberler

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