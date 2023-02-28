28 Şubat 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
28 Şubat 2023 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Kayaklı Koşu Dünya Şampiyonası
01:00 Kayakla Atlama Dünya Şamp.
02:00 Bisiklet
03:30 The Players Championship
05:00 Kuzey Kombine Dünya Şamp.
06:00 Kayaklı Koşu Dünya Şampiyonası
07:00 Kayakla Atlama Dünya Şamp.
08:30 Bisiklet: Het Nieuwsblad
10:30 Judo Show
11:30 Snowboard Dünya Şampiyonası
11:50 Freestyle Ski: Dünya Şamp.
14:20 Kayaklı Koşu Dünya Şampiyonası
16:00 Bisiklet: Grand Prix Samyn
17:00 Bisiklet: Grand Prix Samyn
19:30 Bisiklet: Het Nieuwsblad
20:20 Kayakla Atlama Dünya Şamp.
21:30 Yelken: The Ocean Race
22:00 Bisiklet: Grand Prix Samyn
23:00 Formula E