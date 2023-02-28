28 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
28 Şubat 2023 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
02:00 Ankaragücü - V. Karagümrük
03:45 Haftanın Golleri
04:00 DG Sivasspor - Beşiktaş
06:00 İstanbulspor - C. Alanyaspor
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Galatasaray - Trabzonspor
11:00 Bein Manşet
12:30 Diyarbakirspor - Galatasaray
14:00 Kayserispor - Fenerbahçe
14:30 Beşiktaş - Ankaragücü
15:15 Alanyaspor - Başakşehir
15:45 Haftanın Golleri
16:00 Fenerbahçe - A. Konyaspor
17:45 Haftanın Golleri
18:00 Hk Ümraniyespor - A. Demirspor
20:00 Süper Lig Maç Özetleri
21:00 Final
22:30 Haftanın Golleri
22:45 1. Lig Haftanın Golleri
23:00 İstatistik Bankası
23:30 Süper Lig Haftası