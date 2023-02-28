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28 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

28 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

28 Şubat 2023 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

02:00 Ankaragücü - V. Karagümrük

03:45 Haftanın Golleri

04:00 DG Sivasspor - Beşiktaş

06:00 İstanbulspor - C. Alanyaspor

07:45 1. Lig Haftanın Golleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Galatasaray - Trabzonspor

11:00 Bein Manşet

12:30 Diyarbakirspor - Galatasaray

14:00 Kayserispor - Fenerbahçe

14:30 Beşiktaş - Ankaragücü

15:15 Alanyaspor - Başakşehir

15:45 Haftanın Golleri

16:00 Fenerbahçe - A. Konyaspor

17:45 Haftanın Golleri

18:00 Hk Ümraniyespor - A. Demirspor

20:00 Süper Lig Maç Özetleri

21:00 Final

22:30 Haftanın Golleri

22:45 1. Lig Haftanın Golleri

23:00 İstatistik Bankası

23:30 Süper Lig Haftası

Kaynak: InterSinema.com / TV

Maç Özetleri Ankaragücü Beşiktaş TV Haberler

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