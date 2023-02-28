28 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 28 Şubat 2023 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Maç Saati 02:00 Ankaragücü - V. Karagümrük 03:45 Haftanın Golleri 04:00 DG Sivasspor - Beşiktaş 06:00 İstanbulspor - C. Alanyaspor 07:45 1. Lig Haftanın Golleri 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Galatasaray - Trabzonspor 11:00 Bein Manşet 12:30 Diyarbakirspor - Galatasaray 14:00 Kayserispor - Fenerbahçe 14:30 Beşiktaş - Ankaragücü 15:15 Alanyaspor - Başakşehir 15:45 Haftanın Golleri 16:00 Fenerbahçe - A. Konyaspor 17:45 Haftanın Golleri 18:00 Hk Ümraniyespor - A. Demirspor 20:00 Süper Lig Maç Özetleri 21:00 Final 22:30 Haftanın Golleri 22:45 1. Lig Haftanın Golleri 23:00 İstatistik Bankası 23:30 Süper Lig Haftası Kaynak: InterSinema.com / TV Maç Özetleri Ankaragücü Beşiktaş TV Haberler

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