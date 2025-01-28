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28 Ocak 2028 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32889 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

28 Ocak 2028 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32889 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 28 Ocak 2028 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 28 Ocak 2028 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 28 Ocak 2028 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

28 Ocak 2028 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 28 Ocak 2028 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 28 Ocak 2028 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2025 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 580)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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