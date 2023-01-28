28 Ocak 2023 Trt1 Yayın Akışı TV Haberleri 28 Ocak 2023 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var? Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 02:00 Hayallerinin Peşinde 02:20 Türkiye'nin Seçim Serüveni 03:35 Seksenler 05:30 Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu 07:00 Ege'nin Hamsisi 09:45 Hayallerinin Peşinde 10:30 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 13:00 Al Sancak 15:30 Al Sancak 19:00 Ana Haber 20:00 Gönül Dağı 23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Kaynak: InterSinema.com / TV TV Haberler

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