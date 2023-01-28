28 Ocak 2023 Star Yayın Akışı
TV Haberleri
28 Ocak 2023 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Ömer
02:45 Toprak ile Fidan
03:30 Baba Ocağı
05:30 Söz
06:45 Hayat Sevince Güzel
08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
09:00 Meltem Demir ile Hanımeli
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Gecenin Ucunda
14:00 Ömer
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Dizi
23:30 Çöp Adam