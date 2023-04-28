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28 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı

28 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

28 Nisan 2023 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Aktüel Futbol

02:00 Inter - Juventus

03:45 İskoçya Premiership Özetler

04:00 Futbol Aklı

06:00 Portekiz Süper Lig Özetler

06:20 Spor Toto Süper Lig Özetler

06:50 Spor Toto 1. Lig Goller

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:45 İtalya Kupası Yarı Final Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:50 Spor Toto 1. Lig Panorama

11:00 Spor Manşet

12:20 İtalya Kupası Yarı Final Özetler

12:30 Gün Ortası

13:30 İtalya Seri A Goller

13:40 İskoçya Premiership Özetler

14:00 TBMM-TV

15:45 Avrupa'dan Futbol

16:00 Gündem Futbol

17:45 Spor Toto Süper Lig Goller

17:55 İtalya Kupası Yarı Final Özetler

18:00 Spor Merkezi

19:40 Hollanda Eredivisie Özetler

20:00 Spor Akşamı

20:50 Portekiz Süper Lig Goller

20:55 Belçika Pro Lig Goller

21:00 Başlama Vuruşu

21:55 Fiorentina - Cremonese

Kaynak: InterSinema.com / TV

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