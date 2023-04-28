28 Nisan 2023 Eurosport Yayın Akışı
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28 Nisan 2023 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Discovery Golf
00:30 Bisiklet: Tour De Romandie
01:30 Tirmaniş Dünya Kupası
02:30 Bisiklet: Liege-bastogne-liege
04:00 Dünya Snooker Şampiyonası
06:00 Bisiklet: Tour De Romandie
07:00 Yelken: The Ocean Race
08:00 Bisiklet: Fleche-brabanconne
08:30 Formula E
09:30 Dünya Snooker Şampiyonası
11:00 Discovery Golf
11:30 Bisiklet: Tour De Romandie
13:00 Dünya Snooker Şampiyonası
15:00 Dünya Snooker Şampiyonası
18:00 Bartosz Zmarzlik Story
19:00 Tirmanış Dünya Kupası
20:00 Bisiklet: Tour De Romandie
21:00 Dünya Snooker Şampiyonası