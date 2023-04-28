Üye Girişi
Haberi Paylaş
28 Nisan 2023 Eurosport Yayın Akışı

28 Nisan 2023 Eurosport Yayın Akışı

TV Haberleri

28 Nisan 2023 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Discovery Golf

00:30 Bisiklet: Tour De Romandie

01:30 Tirmaniş Dünya Kupası

02:30 Bisiklet: Liege-bastogne-liege

04:00 Dünya Snooker Şampiyonası

06:00 Bisiklet: Tour De Romandie

07:00 Yelken: The Ocean Race

08:00 Bisiklet: Fleche-brabanconne

08:30 Formula E

09:30 Dünya Snooker Şampiyonası

11:00 Discovery Golf

11:30 Bisiklet: Tour De Romandie

13:00 Dünya Snooker Şampiyonası

15:00 Dünya Snooker Şampiyonası

18:00 Bartosz Zmarzlik Story

19:00 Tirmanış Dünya Kupası

20:00 Bisiklet: Tour De Romandie

21:00 Dünya Snooker Şampiyonası

Kaynak: InterSinema.com / TV

Eurosport Dünya TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title