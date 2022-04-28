28 Nisan 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 28 Nisan 2022 Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31823 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! - Haberler

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28 Nisan 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 28 Nisan 2022 Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31823 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

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28 Nisan 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 28 Nisan 2022 Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31823 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 28 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 28 Nisan 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi...

28 Nisan 2022 Perşembe tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 28 Nisan 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 28 Nisan 2022 Perşembe Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

28 Nisan 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 28 Nisan 2022 Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31823 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

YÖNETMELİKLER

–– 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 387)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 408)

–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 409)

–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 410)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/04/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 Sayılı Kararları

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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