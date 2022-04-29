28 Nisan 2022 Haberleri
Haberler.com - Genel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
28 Nisan 2022 Manşet Haberleri.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da Prens Selman ile bir araya geldi
- Yalnızca 37 yaşında kırılabilecek rekoru da kırdı! Ronaldo, Chelsea maçında tarihe geçti
- Sıfır-kovid politikası Şangay'ı felakete sürüklüyor! İnfial yaratan görüntü kısa süre sonra silindi
- Vincent Aboubakar, Süper Lig'e dönüyor! Bu kez adresi Beşiktaş olmayacak
- Şanlıurfa'da 200 kişilik grubun şeriat çağrısı yaptığı video tartışma yarattı! Valilik'ten açıklama geldi
- Kırşehir'de yol kenarındaki ölü köpeklerin görüntüsü yürek sızlattı
- Akşener'den 'DEVA seçimlere kendi adıyla girecek' diyen Babacan'a yönelik ilk açıklama: İttifakın dışına çıkan bir durum yok
- Son Dakika! Avrupa'da destan yazmaya devam ediyorlar! Anadolu Efes üst üste 3. kez Final Four'da
- Mansur Yavaş, 3 bine yakın ailenin eczane borcunu kapatmak için harekete geçti
- Altay'da seçime kan sıçradı! Taraftarlar görevi bırakan başkanın akrabasını bıçakladı
- Son anketten çarpıcı sonuç! Cumhur ile Millet İttifakı arasındaki fark 6 puana kadar çıktı
- 10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
- Evlenme teklifini reddince kadını rehin aldı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
- Herkes, Kerem Aktürkoğlu'nun Abdullah Avcı itirafını konuşuyor: Futbolu bırakacaktım
- Zamanlama manidar! BM Genel Sekreteri Guterres'in Kiev'i ziyaret ettiği gün Rusya başkenti füzelerle vurdu
- Adana'da 13 yaşındaki çocuk 'üzerime su sıçrattın' denilerek öldürüldü
- Son Dakika: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmanı hava saldırısıyla vurdu
- Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gündeme oturan şampiyonluk çıkışı: Şizofrenik bir tutum
- Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınındaki son verileri paylaştı: 2 bin 256 yeni vaka tespit edildi
- İstanbul'da hastane önünde park kavgası! Güvenlik görevlileri ve hasta yakınları birbirine girdi
- Rus tanklarında ortaya çıkan ölümcül tasarım hatası savaşta ağır kayıplar verilmesine neden olmuş
- Yönetim kara kara ne yapacağını düşünüyor! Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi büyük derde soktu
- Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan İYİ Partili Alp Emeç tahliye edildi
- Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'da başkanlık seçiminin iptali gündemde
- Liverpool, Jürgen Klopp'la nikah tazeledi! İşte Alman hocanın yeni sözleşmesi
- Elon Musk'tan Trump'ın sosyal medya plaformu Truth Social'a isim önerisi: Trumpet
- Alkol masasında Kadir Gecesi'ne dil uzattılar! Tepki çeken çalışanlarıyla ilgili Pegasus'tan açıklama: Gerekli aksiyonlar alınacak
- Aç kalan ayılar yayladaki işletmenin altını üstüne getirdi
- Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme sürecine ilişkin üçüncü görüşme 3 Mayıs'ta Viyana'da gerçekleşecek
- Dünyanın en büyük mavi elması 57.5 milyon dolara alıcı buldu
- Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, 16 yaşındayken Ronaldo'ya verdiği sözü açıkladı
- CHP'li Özgür Özel'den soyadına 'Garip' diyen Erdoğan'a yanıt: Kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum
- Kafesin içine koydukları aslanlara aylarca bir parça bile et vermediler, sonra olanlar korkunç
- İngiliz basını, Esed rejiminin 41 sivili öldürdüğü katliamın görüntülerini paylaştı
- Galatasaray camiası diken üstünde! Başkanlık seçimi iptal mi edilecek?
- Oğuzhan Koç'a ulaşmak isteyen kişinin attığı mesaj Ümit Erdim'i kızdırdı: Bizi bu üslupsuzluk bitirecek
- İBB'de yakalanan PKK'lı teröristle ilgili CHP'den ilk açıklama: Maaşını ILO'dan alıyor
- Altay kongresinde kıyameti koparan söz! Genel kurulun yapıldığı salon boks ringine döndü
- Gezi Davası kararına tepki gösteren Müjde Ar'dan Abdullah Gül'ün sözlerine destek: Ülkenin sahipsiz olmadığını hissettik
- Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e çağrı: İttifaktan ayrılıp bizimle birlikte Mansur Yavaş'ı destekleyin
Haberler.com - Genel