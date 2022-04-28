28 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı
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28 Nisan 2022 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Bisiklet: Yunanistan Turu
00:30 Bisiklet: Romandie Turu
00:55 Haberler
01:00 Discovery Golf
01:30 Porsche Supercup
02:30 Bisiklet: Romandie Turu
04:00 Snooker Dünya Şampiyonası
05:00 Snooker Dünya Şampiyonası
06:00 Bisiklet: Romandie Turu
07:00 Bisiklet: Paris-roubaix
08:00 Porsche Supercup
09:00 Discovery Golf
09:30 Snooker Dünya Şampiyonası
10:30 Snooker Dünya Şampiyonası
11:30 Discovery Golf
12:00 Skydiving
12:30 Porsche Supercup
13:00 Bisiklet: Romandie Turu
14:00 Snooker Dünya Şampiyonası
18:00 Haberler
18:05 Porsche Supercup
18:30 Triatlon
19:30 Bisiklet: Romandie Turu
20:00 Snooker Dünya Şampiyonası
20:40 Haberler