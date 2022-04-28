28 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Haberler

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28 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
 - Güncelleme:
28 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı

28 Nisan 2022 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Bisiklet: Yunanistan Turu

00:30 Bisiklet: Romandie Turu

00:55 Haberler

01:00 Discovery Golf

01:30 Porsche Supercup

02:30 Bisiklet: Romandie Turu

04:00 Snooker Dünya Şampiyonası

05:00 Snooker Dünya Şampiyonası

06:00 Bisiklet: Romandie Turu

07:00 Bisiklet: Paris-roubaix

08:00 Porsche Supercup

09:00 Discovery Golf

09:30 Snooker Dünya Şampiyonası

10:30 Snooker Dünya Şampiyonası

11:30 Discovery Golf

12:00 Skydiving

12:30 Porsche Supercup

13:00 Bisiklet: Romandie Turu

14:00 Snooker Dünya Şampiyonası

18:00 Haberler

18:05 Porsche Supercup

18:30 Triatlon

19:30 Bisiklet: Romandie Turu

20:00 Snooker Dünya Şampiyonası

20:40 Haberler

InterSinema.com / TV

Yunanistan, Eurosport, Bisiklet, Paris, TV, Haberler

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