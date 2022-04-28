28 Nisan 2022 Çorum hava durumu nasıl? Meteoroloji Çorum bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Çorum bugün hava nasıl, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Mevsim koşullarına göre düzenlerini kuran vatandaşlar, günlük planlarını hava durumunu göz önünde bulundurarak şekillendiriyor. Peki, MGM Meteoroloji 28 Nisan 2022 Perşembe Çorum hava durumu nasıl, yağış var mı? Bugün hava nasıl? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, hava durumu hakkında merak edilenler…

28 NİSAN 2022 PERŞEMBE ÇORUM HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahminlerini yayınlayarak vatandaşlara önemli bilgileri paylaşıyor. Yağmur, kar ve diğer yağış durumlarını detaylı grafiklerle açıklayan MGM, bugünün hava durumunu paylaşıyor. Bugün hava 24 derece olarak açıklandı. Hava bugün Güneşli

Bugün en yüksek sıcaklığın 24 derece olacağının altı çizilirken, en düşük sıcaklığın ise 8 derece olacağı belirtildi.

Çorum Güneşli 24° En Yüksek 24° En Düşük 8° Hissedilen 21° Çiy Noktası 0° Nem Oranı 28° Basınç 0 mb Cuma 26° Cumartesi 21° Pazar 15° Pazartesi 18°

Vatandaşlar hava durumu bilgileri ile hayatlarını düzenlediği gibi aynı zamanda ilgili iş kolları ve tarım sektörü de iklim koşullarına göre planlarını güncelliyor.

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METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye için hava durumu tahminleri ve uyarıları yapan bir devlet kuruluşudur. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlıdır.

Türkiye'deki ilk meteoroloji kuruluşu, 12 Kasım 1925'te Etlik'te kurulan Rasâdât-ı Cevviye Müessesesi'dir. İlerleyen dönemlerde meteorolojik hizmetlerin tek elden ve düzenli bir şekilde yürütülmesi istenmiş ve 10 Şubat 1937'de 3127 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na bağlı olarak Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, o zamanki adıyla Meteoroloji Umum Müdürlüğü kurulmuştur. 15 Mayıs 1957'de 6967 sayılı kanunla kuruluş Tarım Bakanlığı'na bağlanmıştır. 8 Ocak 1986'da da 3524 sayılı kanunla bugünkü adını almıştır. 11 Ekim 2021 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanmıştır.

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