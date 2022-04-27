28 Nisan 2022 burç yorumları! Bugün Akrep burcunu neler bekliyor? Astroloji haritasına göre Akrep burcu günlük ve haftalık yükselen burç yorumları…

28 Nisan 2022 Perşembe günlük burç yorumlarında neler var, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Akrep burcu için bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. İşte, 28 Nisan 2022 Akrep burcu günlük burç yorumları…

28 NİSAN 2022 PERŞEMBE AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Akrep burcunun günlük burç yorumuna göre:

Bugün kendinizle çelişiyorsunuz. Bu, derin memnuniyetsizliğinizden ve sinirinizi birilerinden çıkarmak isteyen ruh halinizden de anlaşılıyor. Bazen yenilgileri de kabullenmeniz gerekir. Bu tecrübeyi gelecek için yararlı olarak görün ve bundan olumlu bir sonuç çıkarmaya çalışın. Sizi mutlu edecek uğraşlarla meşgul olun, aksi takdirde öfkenizden kurtulamaz ve başkalarını üzersiniz.

AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU

Yeni ay, aşk hayatınızda bir yenilik olacağını gösteriyor. Sizin için son derece mutluluk verici olacak bu gelişmenin büyüsüne kapılıp gerçekçi olmayan beklentilere girmemelisiniz. Aksi takdirde hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. şanslı sayılar; 3, 21, 1, 18, 19, 20

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