Seçmenler, 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için oylarını 5 adımda kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kuruldu. Peki, 28 Mayıs'ta borsa açık mı? 28 Mayıs'ta borsa açık olacak mı? Seçimden sonra borsa İstanbul açık mı?

Türkiye 2 hafta arayla yeniden sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı seçiminin bugün yapılacak 2. turunda 14 Mayıs'tan farklı olarak seçmenin önünde yalnızca tek pusula ve 2 aday olacak. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyondan fazla seçmenin oyunu almak için yarışacak. Peki, 28 Mayıs'ta borsa açık mı? 28 Mayıs'ta borsa açık olacak mı? Seçimden sonra borsa İstanbul açık mı?

28 MAYIS'TA BORSA AÇIK MI?

28 Mayıs resmi tatil olmaması nedeniyle borsa açık olacak. Borsa İstanbul, bankaları, işletmeler resmi tatil olmaması nedeniyle olağan şekilde devam edecek. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ertesi günü 29 Mayıs'ta eğitim öğretime 1 gün ara verileceğini ve öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

SEÇİM GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

YSK tarafından yayınlanan seçim yasakları arasında marketlerin kapalı olacağına dair bir uygulama yer almıyor. Buna göre seçim günü marketler olağan şekilde hizmet vermeye devam edecek. Seçim yasakları kapsamında saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçim günü bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.v