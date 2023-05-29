28 Mayıs Bilecik seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bilecik oy oranları! Kılıçdaroğlu Bilecik'de kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bilecik oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Bilecik'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Bilecik'da kaç oy aldı? İşte detaylar...

Kemal Kılıçdaroğlu Bilecik'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Bilecik'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bilecik oy oranlarını Bilecik geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bilecik oy oranları! Kılıçdaroğlu Bilecik'de kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS ERDOĞAN BİLECİK'DE KAÇ OY ALDI?

Bilecik'te yüzde 53,5 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 78.219 oy alarak üstünlük elde etti.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU BİLECİK'DE KAÇ OY ALDI?

Bilecik'te Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46,5 oranıyla toplam 68.057 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN BİLECİK'TE KAÇ OY ALDI?

Bilecik'te yüzde 49,88 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Merkez, Bozüyük, Gölpazarı, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar ve İnhisar ilçelerinde üstünlük elde etti.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU BİLECİK'TE KAÇ OY ALDI?

Bilecik'te 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 41,26 oy aldı.