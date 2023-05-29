28 Mayıs Adana seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Adana oy oranları! Kılıçdaroğlu Adana'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Adana oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Adana'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Adana'da kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı? Sinan Oğan Adana'da kaç oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu Adana'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Adana'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Adana oy oranlarını Adana geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Adana oy oranları! Kılıçdaroğlu Adana'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE ADANA'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Adana genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 54,04; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 45,96 oy aldı.

28 MAYIS 'TA ERDOĞAN ADANA'DA KAÇ OY ALDI?

Adana'da yüzde 45,96 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 621.003 alarak üstünlük elde etti.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU ADANA'DA KAÇ OY ALDI?

Adana'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 54,04 oranıyla 730.274 oy aldı.

14 MAYIS ADANA SEÇİM SONUÇLARI NASILDI?

Adana genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50,89; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,92; Sinan Oğan yüzde 4,82 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,38 oy aldı.

28 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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