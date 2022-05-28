28 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı - Haberler

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:00 Kasaba Doktoru

04:40 Seksenler

06:00 Kalk Gidelim

09:55 Pırdino

11:40 Dizi

15:15 Dizi

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

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