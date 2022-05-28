28 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

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28 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
 - Güncelleme:
28 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı

28 Mayıs 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İngiltere Premier Lig Özetler

02:30 İtalya Seri A Özetler

02:50 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:20 FIFA Magazin

03:45 Avrupa'dan Futbol

04:00 Spor Artı

05:00 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

InterSinema.com / TV

Futbol Trt TV Haberler

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