28 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

28 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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28 Mayıs 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:30 İtalya Seri A Özetler
02:50 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:20 FIFA Magazin
03:45 Avrupa'dan Futbol
04:00 Spor Artı
05:00 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
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