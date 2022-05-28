28 Mayıs 2022 Ntv Yayın Akışı - Haberler

28 Mayıs 2022 Adana hava durumu nasıl? Meteoroloji Adana bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

29 Mayıs İstanbul Hava Durumu! Pazar günü hava nasıl, yağmur var mı? Hafta sonu yağmur var mı?