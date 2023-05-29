28 Mayıs 2.turda Zonguldak seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Zonguldak oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Zonguldak oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Zonguldak kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak kaç oy aldı? İşte detaylar...

28 Mayıs Zonguldak seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Zonguldak'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Zonguldak oy oranlarını Zonguldak geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Zonguldak oy oranları! Kılıçdaroğlu Zonguldak kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN ZONGULDAK'DA KAÇ OY ALDI?

Zonguldak'da yüzde 54,80 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 211.991 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU ZONGULDAK'DA KAÇ OY ALDI?

Zonguldak'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45,20 oranıyla 174.859 oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.