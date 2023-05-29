28 Mayıs 2.turda Yozgat seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Yozgat ilçeleri oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?
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28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Yozgat oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Yozgat kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Yozgat kaç oy aldı? İşte detaylar...
28 Mayıs Yozgat seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Yozgat'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Yozgat'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Yozgat oy oranlarını Yozgat geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Yozgat oy oranları! Kılıçdaroğlu Yozgat kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…
Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.
Yozgat'da yüzde 76,36 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 190.924 OY aldı.
Yozgat'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 23,64 oranıyla 59.098 oy aldı.
28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023