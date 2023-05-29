28 Mayıs 2.turda Van seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Van ilçeleri oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Van oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Van kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Van kaç oy aldı? İşte detaylar...

28 Mayıs Van seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Van'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Van'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Van oy oranlarını Van geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Van oy oranları! Kılıçdaroğlu Van kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN VAN'DA KAÇ OY ALDI?

Van'da yüzde 38,50 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 193.036 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU Van'DA KAÇ OY ALDI?

Van'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 61,50 oranıyla 308.421 oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.