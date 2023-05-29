28 Mayıs 2.turda Uşak seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Uşak ilçeleri oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Uşak oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Uşak kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Uşak kaç oy aldı? İşte detaylar...

28 Mayıs Uşak seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Uşak'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Uşak'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Uşak oy oranlarını Uşak geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Uşak oy oranları! Kılıçdaroğlu Uşak kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN UŞAK'DA KAÇ OY ALDI?

Uşak'da yüzde 51,02 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 123.777 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU UŞAK'DA KAÇ OY ALDI?

Uşak'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,98 oranıyla 118.815 oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.