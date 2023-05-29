28 Mayıs 2.turda Tunceli seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Tunceli oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Tunceli oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Tunceli kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Tunceli kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı? Tunceli (İl merkezi) Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Ürgüp ilçelerinin oy oranları ve seçim sonucu...

Seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam ABD Başkanı Biden ile görüşecek

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28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE TUNCELİ'DE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Tunceli genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 82,81; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 17,19 oy aldı.

28 MAYIS'TA RECEP TAYYİP ERDOĞAN TUNCELİ'DE KAÇ OY ALDI?

Tunceli'de yüzde 17,19 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 9.778 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU TUNCELİ'DE KAÇ OY ALDI?

Tunceli'de 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 82,81 oranıyla 47.112 OY aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

YÜZDE 52 İLE KAZANDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener resmi açıklama ile son oy oranlarını duyururken, Erdoğan yüzde 52,16, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,84 oy aldı.

TUNCELİ KAZANAN MİLLETVEKİLLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ERDOĞAN'IN EN ÇOK OY ALDIĞI 10 İL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oyu aldığı 10 il ise seçimin kaderini belirleyen etkenlerden oldu. Bu iller Bayburt, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat, Rize, Kahramanmaraş, Aksaray, Erzurum, Sivas ve Konya olarak belirlendi.

Bayburt yüzde 82,

Gümüşhane yüzde 78.5,

Çankırı yüzde 76.6,

Yozgat yüzde 76.3,

Rize yüzde 75,

Kahramanmaraş yüzde 75,

Aksaray yüzde 75,

Erzurum yüzde 73,

Sivas yüzde 73,

Konya yüzde 72.9.