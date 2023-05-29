28 Mayıs 2.turda Tokat seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Tokat ilçeleri oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Tokat oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Tokat kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Tokat kaç oy aldı? İşte detaylar...

28 Mayıs Tokat seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Tokat'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Tokat'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Tokat oy oranlarını Tokat geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Tokat oy oranları! Kılıçdaroğlu Tokat kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN TOKAT'DA KAÇ OY ALDI?

Tokat'da yüzde 66,30 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 255.247 oy aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU TOKAT'DA KAÇ OY ALDI?

Tokat'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 33,70 oranıyla 129.769 oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.