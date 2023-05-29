28 Mayıs 2.turda Tekirdağ seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Tekirdağ ilçeleri oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Tekirdağ oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Tekirdağ kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ kaç oy aldı? İşte detaylar...

28 Mayıs Tekirdağ seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Tekirdağ'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Tekirdağ oy oranlarını Tekirdağ geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Tekirdağ oy oranları! Kılıçdaroğlu Tekirdağ kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN TEKİRDAĞ'DA KAÇ OY ALDI?

Tekirdağ'da yüzde 40,67 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 302.233 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU TEKİRDAĞ'DA KAÇ OY ALDI?

Tekirdağ'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 59,33 oranıyla 440.815 OY oy aldı.





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