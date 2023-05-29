28 Mayıs 2.turda Sivas seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Sivas oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Sivas oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Sivas kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Sivas kaç oy aldı? İşte detaylar...

28 Mayıs Sivas seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Sivas'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Sivas'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Sivas oy oranlarını Sivas geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Sivas oy oranları! Kılıçdaroğlu Sivas kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN SİVAS'TA KAÇ OY ALDI?

Sivas'da yüzde 73,09 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 288.136 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİVAS'TA KAÇ OY ALDI?

Sivas'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26,91 oranıyla 106.082 oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.