28 Mayıs 2.turda Sinop seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Sinop ilçeleri oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Sinop oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Sinop kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Sinop kaç oy aldı? İşte detaylar...

28 Mayıs Sinop seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Sinop'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Sinop'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Sinop oy oranlarını Sinop geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Sinop oy oranları! Kılıçdaroğlu Sinop kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN SİNOP'DA KAÇ OY ALDI?

Sinop'da yüzde 61,85 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 89.454 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNOP'DA KAÇ OY ALDI?

Sinop'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 38,15 oranıyla 55.184 oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN SİNOP'TA KAÇ OY ALDI?

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop (il merkezi), Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli, Kaymakam ilçelerinde toplamda %58,52 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNOP'TA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop (il merkezi), Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli, Kaymakam ilçelerinde toplamda %35,46 oy aldı.