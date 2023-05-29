28 Mayıs 2.turda Siirt seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Siirt ilçeleri oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?
Gündem Haberleri
28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Siirt oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Siirt kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Siirt kaç oy aldı? İşte detaylar...
28 Mayıs Siirt seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Siirt'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Siirt'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Siirt oy oranlarını Siirt geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Siirt oy oranları! Kılıçdaroğlu Siirt kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…
Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.
Siirt'da yüzde 44,56 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 69.113 OY aldı.
Siirt'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 55,44 oranıyla 85.992 oy aldı.
28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.
12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt (İl merkezi), Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Şirvan, Tillo ilçelerinde toplamda %41,55 oy aldı.
13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Siirt (İl merkezi), Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Şirvan, Tillo ilçelerinde toplamda %56,26 oy aldı.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023