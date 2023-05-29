28 Mayıs 2.turda Siirt seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Siirt ilçeleri oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Siirt oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Siirt kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Siirt kaç oy aldı? İşte detaylar...

28 Mayıs Siirt seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Siirt'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Siirt'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Siirt oy oranlarını Siirt geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Siirt oy oranları! Kılıçdaroğlu Siirt kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN SİİRT'DE KAÇ OY ALDI?

Siirt'da yüzde 44,56 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 69.113 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİİRT'DE KAÇ OY ALDI?

Siirt'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 55,44 oranıyla 85.992 oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN SİİRT'TE KAÇ OY ALDI?

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt (İl merkezi), Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Şirvan, Tillo ilçelerinde toplamda %41,55 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİİRT'TE KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Siirt (İl merkezi), Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Şirvan, Tillo ilçelerinde toplamda %56,26 oy aldı.