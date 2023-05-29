28 Mayıs 2.turda Şanlıurfa seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı? Şanlıurfa (İl merkezi) Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Ürgüp ilçelerinin oy oranları ve seçim sonucu...

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28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE ŞANLIURFA'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Şanlıurfa genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 35,14; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 64,86 oy aldı.

28 MAYIS'TA RECEP TAYYİP ERDOĞAN ŞANLIURFA'DA KAÇ OY ALDI?

Şanlıurfa'da yüzde 64,86 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 610.116 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU ŞANLIURFA'DA KAÇ OY ALDI?

Şanlıurfa'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 35,14 oranıyla 330.565 OY aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

YÜZDE 52 İLE KAZANDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener resmi açıklama ile son oy oranlarını duyururken, Erdoğan yüzde 52,16, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,84 oy aldı.

ŞANLIURFA KAZANAN MİLLETVEKİLLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ERDOĞAN'IN EN ÇOK OY ALDIĞI 10 İL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oyu aldığı 10 il ise seçimin kaderini belirleyen etkenlerden oldu. Bu iller Bayburt, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat, Rize, Kahramanmaraş, Aksaray, Erzurum, Sivas ve Konya olarak belirlendi.

Bayburt yüzde 82,

Gümüşhane yüzde 78.5,

Çankırı yüzde 76.6,

Yozgat yüzde 76.3,

Rize yüzde 75,

Kahramanmaraş yüzde 75,

Aksaray yüzde 75,

Erzurum yüzde 73,

Sivas yüzde 73,

Konya yüzde 72.9.