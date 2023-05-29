28 Mayıs 2.turda Samsun seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Samsun ilçeleri oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Samsun oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Samsun kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Samsun kaç oy aldı? İşte detaylar...

28 Mayıs Samsun seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Samsun'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Samsun oy oranlarını Samsun geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Samsun oy oranları! Kılıçdaroğlu Samsun kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN SAMSUN'DA KAÇ OY ALDI?

Samsun'da yüzde 65,34 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 570.063 oy aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU SAMSUN'DA KAÇ OY ALDI?

Samsun'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 34,66 oranıyla 302.436oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN SAMSUN'DA KAÇ OY ALDI?

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy, 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü, Yakakent ilçelerinde toplamda %62,02 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU SAMSUN'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy, 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü, Yakakent ilçelerinde toplamda %31,47 oy aldı.