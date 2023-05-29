28 Mayıs 2.turda Sakarya seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Sakarya ilçeleri oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Sakarya oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Sakarya kaç oy aldı? İşte detaylar...

28 Mayıs Sakarya seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Sakarya oy oranlarını Sakarya geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Sakarya oy oranları! Kılıçdaroğlu Sakarya kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN SAKARYA'DA KAÇ OY ALDI?

Sakarya'da yüzde 68,49 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 469.765 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU SAKARYA'DA KAÇ OY ALDI?

Sakarya'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 31,51 oranıyla 216.128 oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.