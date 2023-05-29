28 Mayıs 2.turda Ordu seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Ordu oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Ordu oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Ordu kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Ordu kaç oy aldı? İşte detaylar...

28 Mayıs Ordu seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Ordu'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Ordu'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Ordu oy oranlarını Ordu geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Ordu oy oranları! Kılıçdaroğlu Ordu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN ORDU'DA KAÇ OY ALDI?

Ordu'da yüzde 65,2 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 320.120 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU ORDU'DA KAÇ OY ALDI?

Ordu'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 34,8 oranıyla 170.786 OY oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.