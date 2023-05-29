28 Mayıs 2.turda Niğde seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Niğde ilçeleri oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?
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28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Niğde oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Niğde kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Niğde kaç oy aldı? İşte detaylar...
28 Mayıs Niğde seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Niğde'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Niğde'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Niğde oy oranlarını Niğde geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Niğde oy oranları! Kılıçdaroğlu Niğde kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…
Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.
Niğde'da yüzde 62,05 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 133.950 OY aldı.
Niğde'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 37,95 oranıyla 81.941 OY oy aldı.
28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023