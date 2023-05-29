28 Mayıs 2.turda Mardin seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Mardin oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Mardin oy oranı kaç oldu? Artuklu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur, Yeşilli Kemal Kılıçdaroğlu Mardin kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Mardin kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı?

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28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE MARDİN'DE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Mardin genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34,76 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 65,24 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN MARDİN'DE KAÇ OY ALDI?

Mardin'de yüzde 34,76 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 146.215 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU MARDİN'DE KAÇ OY ALDI?

Mardin'de 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 65,24 oranıyla 274.420 OY oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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ERDOĞAN'IN EN ÇOK OY ALDIĞI 10 İL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oyu aldığı 10 il ise seçimin kaderini belirleyen etkenlerden oldu. Bu iller Bayburt, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat, Rize, Mardin, Aksaray, Erzurum, Sivas ve Mardin olarak belirlendi.

Bayburt yüzde 82,

Gümüşhane yüzde 78.5,

Çankırı yüzde 76.6,

Yozgat yüzde 76.3,

Rize yüzde 75,

Mardin yüzde 75,

Aksaray yüzde 75,

Erzurum yüzde 73,

Sivas yüzde 73,

Mardin yüzde 72.9