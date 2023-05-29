28 Mayıs 2.turda Manisa seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Manisa oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Manisa oy oranı kaç oldu? Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirciü, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu Kemal Kılıçdaroğlu Manisa kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Manisa kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı?

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28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE MANİSA'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Manisa genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50,20 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,80 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN MANİSA'DA KAÇ OY ALDI?

Manisa'da yüzde 50,20 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 485.424 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU MANİSA'DA KAÇ OY ALDI?

Manisa'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,80 oranıyla 481.622 OY oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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ERDOĞAN'IN EN ÇOK OY ALDIĞI 10 İL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oyu aldığı 10 il ise seçimin kaderini belirleyen etkenlerden oldu. Bu iller Bayburt, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat, Rize, Kahramanmaraş, Aksaray, Erzurum, Sivas ve Manisa olarak belirlendi.

Bayburt yüzde 82,

Gümüşhane yüzde 78.5,

Çankırı yüzde 76.6,

Yozgat yüzde 76.3,

Rize yüzde 75,

Kahramanmaraş yüzde 75,

Aksaray yüzde 75,

Erzurum yüzde 73,

Sivas yüzde 73,

Manisa yüzde 72.9