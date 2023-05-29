28 Mayıs 2.turda Konya seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Konya oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Konya oy oranı kaç oldu? Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir Kemal Kılıçdaroğlu Konya kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Konya kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı?

28 Mayıs Konya seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Konya'DA kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Konya'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Konya oy oranları! Kılıçdaroğlu Konya kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KONYA'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Konya genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 72,99 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 27,01 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN KONYA'DA KAÇ OY ALDI?

Konya'da yüzde 72,99 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 1.008.416 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU KONYA'DA KAÇ OY ALDI?

Konya'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 27,01 oranıyla 373.100 OY oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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ERDOĞAN'IN EN ÇOK OY ALDIĞI 10 İL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oyu aldığı 10 il ise seçimin kaderini belirleyen etkenlerden oldu. Bu iller Bayburt, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat, Rize, Kahramanmaraş, Aksaray, Erzurum, Sivas ve Konya olarak belirlendi.

Bayburt yüzde 82,

Gümüşhane yüzde 78.5,

Çankırı yüzde 76.6,

Yozgat yüzde 76.3,

Rize yüzde 75,

Kahramanmaraş yüzde 75,

Aksaray yüzde 75,

Erzurum yüzde 73,

Sivas yüzde 73,

Konya yüzde 72.9