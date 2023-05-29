28 Mayıs 2.turda Kırşehir seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kırşehir oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kırşehir oy oranı kaç oldu? Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Mucur Kemal Kılıçdaroğlu Kırşehir kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Kırşehir kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı?

28 Mayıs Kırşehir seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Kırşehir'DA kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Kırşehir'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kırşehir oy oranları! Kılıçdaroğlu Kırşehir kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KIRŞEHİR'DE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Kırşehir genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 57,32 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 42,68 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN KIRŞEHİR'DE KAÇ OY ALDI?

Kırşehir'da yüzde 82.464 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 82.464OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU KIRKLARELİ'NDE KAÇ OY ALDI?

Kırşehir'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 42,68 oranıyla 61.401 OY oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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ERDOĞAN'IN EN ÇOK OY ALDIĞI 10 İL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oyu aldığı 10 il ise seçimin kaderini belirleyen etkenlerden oldu. Bu iller Bayburt, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat, Rize, Kahramanmaraş, Aksaray, Erzurum, Sivas ve Konya olarak belirlendi.

Bayburt yüzde 82,

Gümüşhane yüzde 78.5,

Çankırı yüzde 76.6,

Yozgat yüzde 76.3,

Rize yüzde 75,

Kahramanmaraş yüzde 75,

Aksaray yüzde 75,

Erzurum yüzde 73,

Sivas yüzde 73,

Konya yüzde 72.9