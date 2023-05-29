28 Mayıs 2.turda Kırklareli seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kırklareli oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kırklareli oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Kırklareli kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Kırklareli kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı?

28 Mayıs Kırklareli seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Kırklareli'DA kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Kırklareli'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kırklareli oy oranları! Kılıçdaroğlu Kırklareli kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KIRKLARELİ'NDE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Kırklareli genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 31,58 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 68,42 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN KIRKLARELİ'NDE KAÇ OY ALDI?

Kırklareli'da yüzde 31,58 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 80.87 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU KIRKLARELİ'NDE KAÇ OY ALDI?

Kırklareli'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 68,42 oranıyla 175.251 OY oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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ERDOĞAN'IN EN ÇOK OY ALDIĞI 10 İL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oyu aldığı 10 il ise seçimin kaderini belirleyen etkenlerden oldu. Bu iller Bayburt, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat, Rize, Kahramanmaraş, Aksaray, Erzurum, Sivas ve Konya olarak belirlendi.

Bayburt yüzde 82,

Gümüşhane yüzde 78.5,

Çankırı yüzde 76.6,

Yozgat yüzde 76.3,

Rize yüzde 75,

Kahramanmaraş yüzde 75,

Aksaray yüzde 75,

Erzurum yüzde 73,

Sivas yüzde 73,

Konya yüzde 72.9.