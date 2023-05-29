28 Mayıs 2.turda Kırıkkale seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kırıkkale ilçeleri oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kırıkkale oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Kırıkkale kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Kırıkkale kaç oy aldı? İşte detaylar..

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28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN KIRIKKALE'DE KAÇ OY ALDI?

Kırıkkale'de yüzde 63,71 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 108.346 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU KIRIKKALE'DE KAÇ OY ALDI?

Kırıkkale'de 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 36,29 oranıyla 61.710 oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN KIRIKKALE'DE KAÇ OY ALDI?

Kırıkkale'de yüzde 59,66 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Merkez, Sulakyurt ve Yahşihan ilçelerinde üstünlük elde ederek toplam 105.648 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU KIRIKKALE'DE KAÇ OY ALDI?

Kırıkkale'de yüzde 33.09 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, toplamda 58.698 oy aldı.