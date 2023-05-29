28 Mayıs 2.turda Kilis seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kilis ilçeleri oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kilis oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Kilis kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Kilis kaç oy aldı? İşte detaylar...

28 Mayıs Kilis seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Kilis'te kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Kilis'te kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kilis oy oranlarını Kilis geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kilis oy oranları! Kılıçdaroğlu Kilis kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN KİLİS'TE KAÇ OY ALDI?

Kilis'te yüzde 69,99 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 57.337 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU KİLİS'TE KAÇ OY ALDI?

Kilis'te 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 30,01 oranıyla 24.580 oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.