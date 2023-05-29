28 Mayıs 2.turda Kars seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kars oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kars oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Kars kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Kars kaç oy aldı? İşte detaylar...

28 Mayıs Kars seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Kars'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Kars'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kars oy oranlarını Kars geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kars oy oranları! Kılıçdaroğlu Kars kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN KARS KAÇ OY ALDI?

Kars'da yüzde 43,60 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 59.057 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU KARSDA KAÇ OY ALDI?

Kars'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 56,40 oranıyla 76.383 oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN KARS'DA KAÇ OY ALDI?

Kars'da yüzde 39,39 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıkamış ve Selim ilçelerinde üstünlük elde ederek toplam 56.366 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU KARS'DA KAÇ OY ALDI?

Kars'da yüzde 48.56 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Merkez ve Susuz ilçelerinde üstünlük elde ederek 78.105 oy aldı.