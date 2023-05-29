28 Mayıs 2.turda Karabük seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Karabük oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Karabük oy oranı kaç oldu? Artuklu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur, Yeşilli Kemal Kılıçdaroğlu Karabük kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Karabük kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı?

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28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KARABÜK'DE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Karabük genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 63,72 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 36,28 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN KARABÜK'DE KAÇ OY ALDI?

Karabük'de yüzde 63,72 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 98.521OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU KARABÜK'DE KAÇ OY ALDI?

Karabük'de 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 36,28 oranıyla 56.084 OY oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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ERDOĞAN'IN EN ÇOK OY ALDIĞI 10 İL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oyu aldığı 10 il ise seçimin kaderini belirleyen etkenlerden oldu. Bu iller Bayburt, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat, Rize, Karabük, Aksaray, Erzurum, Sivas ve Karabük olarak belirlendi.

Bayburt yüzde 82,

Gümüşhane yüzde 78.5,

Çankırı yüzde 76.6,

Yozgat yüzde 76.3,

Rize yüzde 75,

Karabük yüzde 75,

Aksaray yüzde 75,

Erzurum yüzde 73,

Sivas yüzde 73,

Karabük yüzde 72.9